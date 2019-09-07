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Пожежу на сміттєзвалищі під Києвом загасили
|Суспільство | 06-09-2019, 08:41
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|Рятувальники ліквідували пожежу, що 5 вересня вранці спалахнула на звалищі відходів у селі Демидів Вишгородського району.
Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"Пожежу локалізовано о 15:30 на площі 1,5 га., а о 18:05 ліквідовано", - кажуть у прес-службі.
Там розповіли, що сміття горіло на території приватного сміттєсортувального заводу на площі 0,5 га та 1 га окремими осередками.
До гасіння залучили 18 пожежників та 8 одиниць спецтехніки.
Щодо причин займання, то, згідно з повідомленням, вони встановлюються.
Нагадаємо:
Раніше стало відомо, що під Києвом горить сміттєзвалище.
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