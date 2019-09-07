Маріупольські портовики пояснили, чому купили позашляховик за 1,4 мільйона Суспільство | 06-09-2019, 08:42 0 122 У ДП "Маріупольський морський торговельний порт" заявили, що придбаний за 1,4 мільйона позашляховик Toyota Land Cruiser Prado потрібний керівництву для виконання термінових відряджень, які доводиться здійснювати заміськими дорогами, які перебувають в незадовільному стані.



Про це повідомляє ЦТС.



Закупівля авто з певними технічними і якісними характеристиками обгрунтована наявними потребами замовника з урахуванням виконання службових завдань, термінових відряджень на далекі відстані, незадовільним станом дорожнього покриття на заміських дорогах, помірними експлуатаційними витратами, надійністю і високим рівнем безпеки", - йдеться у заяві портовиків.



Вони підкреслили, що провели тендер без порушень.



На держпідприємстві кажуть, що більш дешевий автомобіль Land Cruiser Prado, про який згадувалося в статті "Наших грошей", не відповідав технічним характеристикам і пропонувався в інший комплектації.



У ДП "Маріупольський морський торговельний порт" наполягають на тому, що покупка автомобіля проводилася відповідно до ЗУ "Про державні закупівлі" та за ринковою вартістю без завищення ціни.



Нагадаємо:



ДП "Маріупольський морський торговельний порт" 21 серпня за результатами тендеру замовило ТОВ "Восток автомир" та ТОВ "Автоцентр-Маріуполь" два легкових автомобіля на загальну суму 2,17 млн гривень - позашляховик Toyota Land Cruiser Prado 4.0 Dual VVT-I за 1,38 млн гривень та Skoda Superb Style 1,8 TSI/132kW DSG + пакет Comfort для Style за 787,5 тис гривень.