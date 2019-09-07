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Маріупольські портовики пояснили, чому купили позашляховик за 1,4 мільйона
|Суспільство | 06-09-2019, 08:42
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|У ДП "Маріупольський морський торговельний порт" заявили, що придбаний за 1,4 мільйона позашляховик Toyota Land Cruiser Prado потрібний керівництву для виконання термінових відряджень, які доводиться здійснювати заміськими дорогами, які перебувають в незадовільному стані.
Про це повідомляє ЦТС.
Закупівля авто з певними технічними і якісними характеристиками обгрунтована наявними потребами замовника з урахуванням виконання службових завдань, термінових відряджень на далекі відстані, незадовільним станом дорожнього покриття на заміських дорогах, помірними експлуатаційними витратами, надійністю і високим рівнем безпеки", - йдеться у заяві портовиків.
Вони підкреслили, що провели тендер без порушень.
На держпідприємстві кажуть, що більш дешевий автомобіль Land Cruiser Prado, про який згадувалося в статті "Наших грошей", не відповідав технічним характеристикам і пропонувався в інший комплектації.
У ДП "Маріупольський морський торговельний порт" наполягають на тому, що покупка автомобіля проводилася відповідно до ЗУ "Про державні закупівлі" та за ринковою вартістю без завищення ціни.
Нагадаємо:
ДП "Маріупольський морський торговельний порт" 21 серпня за результатами тендеру замовило ТОВ "Восток автомир" та ТОВ "Автоцентр-Маріуполь" два легкових автомобіля на загальну суму 2,17 млн гривень - позашляховик Toyota Land Cruiser Prado 4.0 Dual VVT-I за 1,38 млн гривень та Skoda Superb Style 1,8 TSI/132kW DSG + пакет Comfort для Style за 787,5 тис гривень.
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