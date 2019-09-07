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Доба на Донбасі: 21 обстріл, є загиблий і поранений
|Суспільство | 06-09-2019, 08:47
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|Джерело: повідомлення штабу ООС на 7 ранку
5 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню.
Деталі: Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.
На сході ООС - 16 обстрілів позицій, на півночі - 5.
За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, ще один військовослужбовець отримав поранення, йдеться у зведенні штабу.
Від ранку 6 вересня російські найманці вже 2 рази порушили режим припинення вогню на сході ООС.
Нагадаємо:
Впродовж доби 5 вересня російські найманці 8 разів порушили режим припинення вогню, один військовослужбовець загинув.
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