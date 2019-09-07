Доба на Донбасі: 21 обстріл, є загиблий і поранений Суспільство | 06-09-2019, 08:47 0 115 Джерело: повідомлення штабу ООС на 7 ранку



5 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню.



Деталі: Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.



На сході ООС - 16 обстрілів позицій, на півночі - 5.



За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, ще один військовослужбовець отримав поранення, йдеться у зведенні штабу.



Від ранку 6 вересня російські найманці вже 2 рази порушили режим припинення вогню на сході ООС.



Нагадаємо:



Впродовж доби 5 вересня російські найманці 8 разів порушили режим припинення вогню, один військовослужбовець загинув.