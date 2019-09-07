Ураган “Доріан” “вкрив” пляжі Флориди кокаїном Суспільство | 06-09-2019, 08:48 0 104 Ураган "Доріан", що вирує над Флоридою, виніс на пляжі штату пакунки з 26-ма кілограмами кокаїну.



Деталі: Про знахідку поліцейським розповіли місцеві мешканці. Пакунок із написом "Diamant" лежав просто неба на пляжі Парадайз Біч. А За 32 кілометри від цього місця поліція знайшла ще 15 таких пакунків.



Фахівці кажуть, що один такий презент із кокаїном коштує понад 30 тисяч доларів.



Нагадаємо:



Президент США Дональд Трамп скасував поїздку до Польщі у зв'язку з наближенням урагану до Флориди.

Жертвами урагану вже стали понад 20 осіб, здебільшого на Багамах.

У кількох американських штатах через негоду оголошено надзвичайний стан і евакуюють населення.