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Ураган “Доріан” “вкрив” пляжі Флориди кокаїном
|Суспільство | 06-09-2019, 08:48
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|Ураган "Доріан", що вирує над Флоридою, виніс на пляжі штату пакунки з 26-ма кілограмами кокаїну.
Деталі: Про знахідку поліцейським розповіли місцеві мешканці. Пакунок із написом "Diamant" лежав просто неба на пляжі Парадайз Біч. А За 32 кілометри від цього місця поліція знайшла ще 15 таких пакунків.
Фахівці кажуть, що один такий презент із кокаїном коштує понад 30 тисяч доларів.
Нагадаємо:
Президент США Дональд Трамп скасував поїздку до Польщі у зв'язку з наближенням урагану до Флориди.
Жертвами урагану вже стали понад 20 осіб, здебільшого на Багамах.
У кількох американських штатах через негоду оголошено надзвичайний стан і евакуюють населення.
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