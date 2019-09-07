Прикордонники-строковики, які затримали велику групу незаконних мігрантів, отримали премії Суспільство | 06-09-2019, 12:39 0 83





Прикордонників відділу «Великий Березний», які затримали одну з найбільших груп нелегалів з 24 осіб, нагородили сьогодні в управлінні Чопського прикордонного загону.



Рішення про відзначення військовослужбовців було прийнято Головою Державної прикордонної служби Сергієм Дейнеко.



Відповідно до наказу, двох строковиків, які безпосередньо виявили та рішучими діями затримували нелегалів, та ще трьох прикордонників, які прибули їм на допомогу разом з групою реагування, нагородили преміями у розмірі по 5 тисяч гривень кожному.



Нагадаємо, прикордонні наряди, до яких входили четверо військовослужбовців строкової служби, затримали групу нелегалів поблизу селища Великий Березний, що біля кордону зі Словаччиною, 3 вересня на світанку. Під час затримання троє осіб, які супроводжували мігрантів, разом з окремими «мандрівниками» не виконали законних вимог прикордонників. Вони намагалися чинити спротив, здійснювали провокативні дії та перешкоджали військовослужбовцям затримати їх. Аби не допустити протиправних дій та незаконного перетину кордону, прикордонники застосували зброю та затримали правопорушників.



Державна прикордонна служба України пишається відвагою та рішучістю військовослужбовців. Таким і має бути справжній прикордонник: сміливий, завжди напоготові до швидких дій і захисту державних рубежів.



У ході відзначення наголошувалося, що лише ті, хто з честю та гордістю носять погони прикордонника, стають пліч-о-пліч для припинення правопорушення. Строковиків привітали з першими відзнаками та побажали з такою ж гідністю продовжувати виконувати військовий обов’язок.



