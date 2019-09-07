|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Прикордонники-строковики, які затримали велику групу незаконних мігрантів, отримали премії
|Суспільство | 06-09-2019, 12:39
| 0 83
|
Прикордонників відділу «Великий Березний», які затримали одну з найбільших груп нелегалів з 24 осіб, нагородили сьогодні в управлінні Чопського прикордонного загону.
Рішення про відзначення військовослужбовців було прийнято Головою Державної прикордонної служби Сергієм Дейнеко.
Відповідно до наказу, двох строковиків, які безпосередньо виявили та рішучими діями затримували нелегалів, та ще трьох прикордонників, які прибули їм на допомогу разом з групою реагування, нагородили преміями у розмірі по 5 тисяч гривень кожному.
Нагадаємо, прикордонні наряди, до яких входили четверо військовослужбовців строкової служби, затримали групу нелегалів поблизу селища Великий Березний, що біля кордону зі Словаччиною, 3 вересня на світанку. Під час затримання троє осіб, які супроводжували мігрантів, разом з окремими «мандрівниками» не виконали законних вимог прикордонників. Вони намагалися чинити спротив, здійснювали провокативні дії та перешкоджали військовослужбовцям затримати їх. Аби не допустити протиправних дій та незаконного перетину кордону, прикордонники застосували зброю та затримали правопорушників.
Державна прикордонна служба України пишається відвагою та рішучістю військовослужбовців. Таким і має бути справжній прикордонник: сміливий, завжди напоготові до швидких дій і захисту державних рубежів.
У ході відзначення наголошувалося, що лише ті, хто з честю та гордістю носять погони прикордонника, стають пліч-о-пліч для припинення правопорушення. Строковиків привітали з першими відзнаками та побажали з такою ж гідністю продовжувати виконувати військовий обов’язок.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Майже на 1,6 млрд грн більше податку з доходів мешканців Львівщини надійшло до державного та місцевих бюджетів...
|06-09-2019, 18:38
| >>>
|НЕВДАЛОСЯ НЕЗАКОННО ПЕРЕТНУТИ КОРДОН ЗА 100 ЄВРО...
|06-09-2019, 18:36
| >>>
|20 неоформлених працівників, які працювали в різних сферах господарювання, виявлено в серпні 2019 року під час фактичних перевірок фахівцями Головного управління ДФС у Львівській області...
|06-09-2019, 13:00
| >>>
|На Закарпатті більше 20 керівників митниць краю взяли участь у круглому столі...
|06-09-2019, 12:58
| >>>
|Товарообіг в зоні діяльності Львівської митниці ДФС сягнув понад 90 мільярдів гривень...
|06-09-2019, 12:57
| >>>
|За наслідками восьми місяців 2019 року великі платники Заходу Сплатили майже 4 мільярди гривень ЄСВ та 920 мільйон гривень ПДФО...
|06-09-2019, 12:56
| >>>
|Чергове вилучення 315 літрів пива на Закарпатській митниці...
|06-09-2019, 12:55
| >>>
|