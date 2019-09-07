Шанувальник Dior та Louis Vuitton намагався обдурити львівських митників Суспільство | 06-09-2019, 12:45 0 191





Громадянин України збирався обманути працівників митниці, приховавши від контролю товари відомих світових брендів.



Як з’ясувалося, 26-річний мешканець Тернополя прямував з Туреччини до України рейсом «Стамбул-Львів». У львівському аеропорту для проходження контролю він обрав смугу – «зелений коридор». Однак митники доглянули багаж і виявили годинники, взуття та сумки відомих світових брендів ‒ Dior, Louis Vuitton, Loro Piana, Bottega Veneta, Patek Philippe. За попередніми даними, вартість багажу сягає більше 620 тисяч гривень, що суттєво перевищує неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України.

Такі дії, згідно з ст. 471 Митного кодексу України, мають ознаки порушення митних правил.

Частину товару, вартість якого не перевищувала еквівалент 1 тис. євро (згідно з встановленою нормою), а також особисті речі, були повернуті власнику. Приблизна вартість вилученого – 592 тисячі гривень.

