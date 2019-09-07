Продукція «Apple» знову поповнила склади Закарпатської митниці ДФС Суспільство | 06-09-2019, 12:55 0 98

В ніч з 5 на 6 вересня на митному посту «Ужгород» Закарпатської митниці ДФС припинено ввезення товарів, які перевищують неоподатковану норму та є обмеженими для переміщення через митний кордон України.

На митний пост «Ужгород» заїхав автомобіль «Mercedes-Benz Sprinter» з українською реєстрацією з причепом. Водій – наш співвітчизник, повертався з Чехії з 20-ма пасажирами, де перебував у приватних справах.

Формою проходження митного контролю громадянин обрав «Червоний коридор». При усному опитуванні українець заперечив наявність будь-яких інших товарів, в тому числі таких, що підлягають обов’язковому письмовому декларуванню, чи переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено.

В ході митного контролю транспортного засобу, причепа та речей громадянина працівники митниці виявили 2 ноутбуки торгівельної марки «Apple» моделі «MacBook Air»; 25 ноутбуків торгівельної марки «Apple» моделі «MacBook Pro»; 40 планшетів торгівельної марки «Apple» моделі «IPad» 32 GB; 15 планшетів торгівельної марки «Apple» моделі «IPad» 128 GB.

Прихована продукція «Apple» знаходилась в причепі, поміщена в морозильну камеру та холодильник.

Таким чином, громадянин порушив встановлений порядок проходження митного контролю, тобто у громадянина під час митного контролю виявлено товар, який перевищує неоподатковану норму переміщення через митний кордон України та є обмеженим до переміщення.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України.

Наразі складено протокол про порушення митних правил, товари вилучено до рішення суду. Вартість товарів встановлюється.

ДФС у Закарпатській області

