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Чергове вилучення 315 літрів пива на Закарпатській митниці
|Суспільство | 06-09-2019, 12:55
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Сьогодні, в зону митного контролю митного посту «Ужгород» Закарпатської митниці ДФС заїхав мікроавтобус, під керуванням громадянина України.
Митні формальності здійснювались у «зеленому коридор». Відтак своїми діями співвітчизник заявив, що переміщувані ним товари не підлягають письмовому декларуванню та не підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на митну територію України.
Під час митного контролю працівники митниці виявили 315 літрів пива. Пиво знаходилось в багажному відсіку автомобіля серед особистих речей.
Дії громадянина мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 471 Митного кодексу України.
Наразі складено протокол про порушення митних правил, 315 літрів пива вилучено.
Слід нагадати, що громадяни, які досягли 18-річного віку, можуть ввозити на митну територію України в ручній поклажі або супроводжуваному багажі без сплати митних платежів та без письмового декларування на одну особу 5 літрів пива.
ДФС у Закарпатській області
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