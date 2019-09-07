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За наслідками восьми місяців 2019 року великі платники Заходу Сплатили майже 4 мільярди гривень ЄСВ та 920 мільйон гривень ПДФО
|Суспільство | 06-09-2019, 12:56
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У Львівському управлінні Офісу ВПП ДПС підвели підсумки повноти надходжень єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб за вісім місяців 2019 року. З початку року від великих платників, які перебувають на обліку у Львівському управлінні Офісу ДПС, надійшло 3,8 мільярдів гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 287 мільйонів більше ніж очікувалось. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 1 мільярд гривень.
Традиційно найбільшим джерелом наповнення місцевого бюджету серед податкових платежів є податок на доходи фізичних осіб. За вісім місяців 2019 року представники львівської бізнес-еліти перерахували 920 мільйон гривень податку на доходи фізичних осіб. З цієї суми 690 мільйон гривень (75% від загальних надходжень) спрямовано до місцевого бюджету Львова, а 230 мільйонів гривень (25%) – надійшло до державного бюджету. Так, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, платниками Львівського управління Офісу ВПП ДПС сплачено на 271 мільйон гривень ПДФО більше.
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