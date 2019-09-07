Товарообіг в зоні діяльності Львівської митниці ДФС сягнув понад 90 мільярдів гривень Суспільство | 06-09-2019, 12:57 0 168



У зоні діяльності Львівської митниці ДФС лише за останні вісім місяців більше 4,5 тис. суб’єктів господарювання провадили зовнішньоекономічні операції.



За цей час вони здійснили митне оформлення товарів на суму понад 92 млрд. гривень. З них імпортовано на 63 млрд. гривень, а експортовано – на 29,5 млрд., відповідно імпорт товарів сягає 68%, а експорт – 32% від загального обсягу зовнішнього товарообігу. Проти аналогічного періоду 2018 року цей обсяг збільшився на 6,9%, причому об’єми імпорту збільшились на 9,5%, а експорту – на 1,7%.



Загалом зовнішньоекономічні операції проводилися з торговельними партнерами із 107 країн світу. Також варто додати, що імпорт товарів у зону діяльності митниці у звітному періоді здійснювався переважно з таких країн, як Польща – 37,2%, Німеччина – 20,1%, Італія – 3,8%. Експорт товарів у вказаний період здійснювався, в основному, в сусідні Польщу (31,3%), Німеччину (16,2%) та Чехію (9,4%).

