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На Закарпатті більше 20 керівників митниць краю взяли участь у круглому столі

Суспільство | 06-09-2019, 12:58Коментарів: 0 0 Переглядів: 128 128    

Напередодні, 5 вересня 2019 року, в Закарпатській митниці ДФС відбувся круглий стіл з нагоди 74 річниці започаткування митної справи в Закарпатській області. Протягом 28 років митниці на Закарпатті мали різні назви та територіальну юрисдикцію, відтак у заході взяли участь, зокрема, керівники Чопської, Ужгородської, Рахівської, Виноградівської митниць, Карпатського територіального митного управління, Закарпатської митниці, Карпатської регіональної митниці. Лише у 2010 році було створено єдиний територіальний митний орган області.
З вступним словом до учасників круглого столу звернувся начальник Закарпатської митниці ДФС Станіслав Балуєв.
Керівник митного відомства подякував усім тим, хто відгукнувся на пропозицію відвідати круглий стіл. Він висловив слова пошани колишнім керівникам митниці і зазначив, що кругли стіл із темою «Митна справа в Закарпатті: діалог поколінь» – надзвичайна і унікальна можливість конструктивного діалогу, який не тільки дасть площадку для обміну досвідом між колишніми і теперішніми працівниками, а навіть може стати додатковим інструментом якісного покращення роботи митниці.
– Сьогоднішнім круглим столом Закарпатська митниця започаткувала марафон, який триватиме цілий рік і завершиться у вересні 2020 року святкуванням 75 річниці сучасної історії митної справи Закарпаття, – зазначив Микола Ясевич, заступник начальника Закарпатської митниці ДФС.
Варто зазначити, що марафон передбачає не тільки публікації у засобах масової інформації, а й підготовку історично-публіцистичного видання «Митна справа в Закарпатті: історія, сучасність, майбутнє». Під час кругового столу визначено можливий формат в якому книга може бути видана, а також чітко окреслено аудиторію на яку вона буде спрямована.
За словами Марії Барнич, членкині профспілки Закарпатської митниці ДФС, – план заходів та інформаційна компанія святкування 75 річниці митної справи в Закарпатській області передбачає проведення спартакіади між колективами митниці, мистецьких конкурсів серед працівників митниці та їхніх сімей, різні заходи соціального та освітнього спрямування, та багато іншого.
В ході спілкування колишні керівники поділились розповідями про те, як формувалась митна служба під час їхнього керівництва, з якими вони зіштовхувались труднощами та на що, на їхню думку, потрібно зараз звернути увагу, аби покращити імідж та соціальний статус митника.
Нагадуємо, що історія митниці на Закарпатті починається з 8 вересня 1945 року. В ті дні, на залізничній станції Чоп митні формальності щодо вантажів та суровий контроль за дотриманням законності вивезення товарів здійснювали 7 працівників.
ДФС у Закарпатській області
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