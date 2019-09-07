20 неоформлених працівників, які працювали в різних сферах господарювання, виявлено в серпні 2019 року під час фактичних перевірок фахівцями Головного управління ДФС у Львівській області Суспільство | 06-09-2019, 13:00 0 134



Головне управлінням ДФС у Львівській області повідомляє, що у разі наявності та/або одержання ним інформації про використання праці найманих працівників без належного оформлення трудових відносин і виплати роботодавцями доходів у вигляді заробітної плати без сплати податків до бюджету у нього виникає право на проведення фактичної перевірки.

Часто звернення громадян щодо порушень трудового законодавства надходять на контакт центр ДФС України в телефонному режимі і перенаправляються територіальним органам ДФС України для перевірки і відповідного реагування згідно з вимогами чинного законодавства.

Так у серпні 2019 року працівниками відділу фактичних перевірок управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС у Львівській області на підставі звернення громадянина щодо можливих порушень трудового законодавства проведено фактичну перевірку юридичної особи, яка здійснює діяльність телефонних центрів в Личаківському районі м. Львова, під час якої виявлено 12 громадян, які надавали послуги операторів контакт центру та були допущені до робочих місць без попереднього оформлення трудових договорів.

Поряд з цим при проведенні фактичної перевірки фізичної особи- підприємця, який надає послуги з громадського харчування в приміщенні ресторану виявлено ще 4 незареєстрованих найманих працівники (допуск працівників до робочих місць без попереднього оформлення трудових договорів).

На підставі аналізу інформації про використання земель сільськогосподарського призначення суб’єктами господарювання, використання трудових ресурсів, сплати податків, розрахункових норм продуктивності для вирощування сільгоспкультур, врожайності сільгоспкультур в розрізі районів Львівської області, територіальних громад та суб'єктів господарювання виявлено ризики невідповідностей використання трудових ресурсів сільгосппідприємствами, проведено аналіз валового збору врожаю та виявлено ще 4 незареєстрованих найманих працівники (допуск працівників до робочих місць без попереднього оформлення трудових договорів).

Основна мета проведених заходів – легалізація незареєстрованих найманих працівників та збільшення сплати податків до місцевих бюджетів.

Матеріали перевірок скеровано на адресу Головного управління Держпраці у Львівській області для прийняття рішень згідно з чинним законодавством.

Головне управління ДФС у Львівській області звертається до найманих працівників, у яких відсутній трудовий договір з роботодавцем, на підприємстві не ведеться табель обліку робочого часу, заробітна плата виплачується без її документування та нарахування, виплати проводяться ,,у конвертах”, найманому працівнику відомо, що він працює ,,неофіційно” та просить повідомляти про такі факти органи ДФС. Офіційне працевлаштування для найманого працівника – це гарантія роботодавцем соціальних, економічних, трудових та інших прав працівника, зокрема, право на відпустку, оплату тимчасової непрацездатності включаючи догляд за хворою дитиною, соціальне страхування, достроковий вихід на пенсію (якщо робота пов’язана з шкідливими умовами праці). Без офіційного працевлаштування втрачається страховий стаж необхідний для виходу на заслужений відпочинок та гідний розмір пенсії в майбутньому. Внесок кожного громадянина у розвиток своєї країни – сплачені податки та збори.

Наймані працівники можуть повідомляти про факти порушень податкового законодавства з боку роботодавців на ,,гарячу лінію” ДФС за телефоном: 0-800-501-007.

