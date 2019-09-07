НЕВДАЛОСЯ НЕЗАКОННО ПЕРЕТНУТИ КОРДОН ЗА 100 ЄВРО Суспільство | 06-09-2019, 18:36 0 77 Активне проведення заходів з протидії корупційній складовій серед прикордонників продовжує приносити позитивні результати. Сьогодні, було зафіксовано спробу давання хабаря прикордонникам Львівського загону. Грошові винагороди пропонували громадянин Туреччини військовослужбовцю відділу прикордонної служби «Рава - Руська» у розмірі 100 євро, за безперешкодний перетин державного кордону поза пунктом пропуску. Адже, прикордонники за інформацією місцевого мешканця затримали цього чоловіка на околиці населеного пункту Рата неподалік державного кордону, який хотів незаконного потрапити до ЄС.В діях порушника вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбачені ст.369 ККУ «Пропозиція щодо надання неправомірної вигоди», по даному факту було повідомлено працівників Національної поліції.Керівництво Львівського прикордонного загону звертається до усіх не порушувати чинного законодавства України та не намагатися втягнути у протиправну діяльність співробітників Державної прикордонної служби, пропонуючи хабарі за прийняття неправомірних рішень.Пресслужба Львівського прикордонного загону

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