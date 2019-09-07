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Майже на 1,6 млрд грн більше податку з доходів мешканців Львівщини надійшло до державного та місцевих бюджетів
|Суспільство | 06-09-2019, 18:38
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У січні – серпні 2019 року до бюджетів усіх рівнів платники податків Львівщини сплатили 8 681,8 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб. Це на 1579,7 млн. грн., або на 22,2 відс. більше порівнюючи з аналогічним періодом минулого року (у січні-серпні 2018 року – 7 102,1 млн. гривень). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.
У серпні п.р. до державної та місцевих скарбниць Львівської області надійшло 1090,0 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб. Це на 195,0 млн. грн., або на 21,8 відс. більше, ніж у серпні 2018 року (у серпні 2018 року – 895,0 млн. гривень).
Приріст надходжень з податку на доходи фізичних осіб відбувся за рахунок наступних факторів:
- створення нових робочих місць на новостворених підприємствах;
- зростання фонду оплати праці;
- надходжень за підсумками кампанії декларування доходів громадян;
- легалізації найманої праці відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 № 649-р.
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