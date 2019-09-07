Майже на 1,6 млрд грн більше податку з доходів мешканців Львівщини надійшло до державного та місцевих бюджетів Суспільство | 06-09-2019, 18:38 0 99



У січні – серпні 2019 року до бюджетів усіх рівнів платники податків Львівщини сплатили 8 681,8 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб. Це на 1579,7 млн. грн., або на 22,2 відс. більше порівнюючи з аналогічним періодом минулого року (у січні-серпні 2018 року – 7 102,1 млн. гривень). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.

У серпні п.р. до державної та місцевих скарбниць Львівської області надійшло 1090,0 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб. Це на 195,0 млн. грн., або на 21,8 відс. більше, ніж у серпні 2018 року (у серпні 2018 року – 895,0 млн. гривень).

Приріст надходжень з податку на доходи фізичних осіб відбувся за рахунок наступних факторів:

- створення нових робочих місць на новостворених підприємствах;

- зростання фонду оплати праці;

- надходжень за підсумками кампанії декларування доходів громадян;

- легалізації найманої праці відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 № 649-р.

