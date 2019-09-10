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В окупованому Криму негода забрала життя 6 осіб
|Суспільство | 09-09-2019, 01:24
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|Внаслідок шторму, що пройшов південною частиною узбережжя окупованого Кримського півострова, загинуло шість осіб.
Про це з посиланням на управління МНС окупантів повідомляє Крим.Реалії.
За даними відомства, надзвичайні події сталися на півдні півострова, у Великій Ялті.
Так, у Відрадному одна людина загинула, його дістали з води. Ще двоє загинули, їх не можуть поки дістати через сильний шторм. У районі замку "Ластівчине гніздо" загинули дві людини, поки їх також не можуть дістати. В районі Масандри чоловік катався на дошці й теж загинув.
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