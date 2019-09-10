В окупованому Криму негода забрала життя 6 осіб Суспільство | 09-09-2019, 01:24 0 176 Внаслідок шторму, що пройшов південною частиною узбережжя окупованого Кримського півострова, загинуло шість осіб.



Про це з посиланням на управління МНС окупантів повідомляє Крим.Реалії.



За даними відомства, надзвичайні події сталися на півдні півострова, у Великій Ялті.



Так, у Відрадному одна людина загинула, його дістали з води. Ще двоє загинули, їх не можуть поки дістати через сильний шторм. У районі замку "Ластівчине гніздо" загинули дві людини, поки їх також не можуть дістати. В районі Масандри чоловік катався на дошці й теж загинув.