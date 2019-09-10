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В "ДНР" повідомили, що найближчим часом запустять поїзди в Москву і Петербург
|Суспільство | 09-09-2019, 08:37
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|Ватажок самопроголошеної "Донецької народної республіки" Денис Пушилін повідомив, що найближчим часом очікується запуск ж/д сполучення в Москву і Петербург.
Про це повідомив глава "ДНР" Денис Пушилін, передає ТАРС.
Залізничне пасажирське сполучення між так званою "ДНР" і найбільшими містами Росії може бути запущено вже найближчим часом.
"Встановлення прямого залізничного сполучення з Росією планується. Пряме, мається на увазі без пересадок, повідомлення планується, зокрема з Москвою і Санкт-Петербургом. Система опрацьовується і, сподіваюся, в найближчій час ми зможемо їй скористатися", - повідомив лідер сепаратистів.
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