Запаси газу в Україні перевищили семирічний максимум Суспільство | 09-09-2019, 08:41 0 135 Запаси газу в українських підземних сховищах перевищили семирічний максимум.



Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України", передає Укрінформ.



"Зараз в "підземках" вже більш 18,7 млрд куб м газу. Це максимальний рівень запасів в сховищах за останні 7 років", - йдеться в повідомленні.



В "Нафтогаз України" відзначають, що продовжують накачувати по 78 млн куб м газу на добу, і накопиченого запасу буде досить, щоб пройти найближчий опалювальний сезон.



Всього ж компанія планує до опалювального сезону накопичити в сховищах рекордні 20 млрд кубометрів на випадок припинення російського транзиту з 1 січня.



Нагадаємо:



"Нафтогаз" попереджатиме, у яких містах опалювальний сезон під загрозою. Компанія розпочинає регулярну публікацію інформації про виробників тепла, які не виконують вимоги законодавства.