ООС: 9 обстрілів, один військовий поранений Суспільство | 09-09-2019, 08:49 0 130 У неділю на окупованому Донбасі проросійські бойовики порушили режим припинення вогню 9 разів.



Про це повідомляє прес-центр Об'єднаних сил.



Противник обстрілював позиції сил ОС в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а також в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї.



"За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил один військовослужбовець отримав бойове травмування",- звітують у штабі.



Нагадаємо:



7 вересня бойовики порушили режим припинення вогню 14 разів, за минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів серед українських військових не було.