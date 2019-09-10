Червоноградська прокуратура скерувала до суду справу стосовно службовця-хабарника Суспільство | 09-09-2019, 12:29 0 113



За процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування стосовно державного виконавця одного із територіальних відділів державної виконавчої служби, що підозрювався у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе, за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди).

Встановлено, що на початку травня цього року вказана особа висунула набувачу майна вимогу надати 500 доларів США за зняття обтяження з відповідного майна.

Надалі, зловмисник у власному службовому кабінеті одержав 13 500 грн неправомірної вигоди та був затриманий.

Під час досудового розслідування до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та відсторонено від посади.

30.08.2019 обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Жовківського районного суду для розгляду по суті.

За вчинене обвинуваченому загрожує до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна.

