Прокуратура виявила порушення режимних вимог у Миколаївській випраній колонії, з якої утекли двоє в’язнів Суспільство | 09-09-2019, 12:29 0 111

Золочівська місцева прокуратура, спільно із працівниками апарату прокуратури області, провели перевірку «Миколаївської виправної колонії №50» із якої напередодні утекли двоє засуджених: 20-річний уродженець столиці, засуджений до 5 років позбавлення волі за ст.153 та ст.187 КК України (задоволення статевої пристрасті в неприродний спосіб та розбій) та 26-річний мешканець Житомирщини, засуджений до 3 років ув’язнення за ч.2 ст.309 КК України (незаконне поводження з наркотичними засобами).

Вказані особи відбували покарання у дільниці соціальної реабілітації держустанови та виконували роботи на цьому об’єкті.

Так, установу перевіряли на предмет дотримання кримінально-виконавчого законодавства щодо забезпечення режимних вимог.

З’ясувалось, що в установі виконання покарання продовжують грубо порушувались вимоги Кримінально-виконавчого кодексу України та інших нормативно-правових актів.

У ході перевірки встановлено, що однією із причин втечі засуджених стали грубі порушення вимог Інструкції з організації нагляду за засудженими при складанні плану нагляду за засудженими дільниці соціальної реабілітації ДУ «Миколаївська виправна колонія №50» на короткочасному виробничому об’єкті та залишення засуджених без нагляду на час, достатній для втечі.

Водночас, зафіксований факт зволікання із повідомлення про цей інцидент.

Тобто подія трапилась близько 14:00 год, а таке повідомлення надійшло до чергової частини Миколаївського відділення поліції лише о 17:46 год, що значно ускладнило пошуки.

За результатами перевірки керівництву Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції внесено вказівку про усунення та недопущення аналогічних порушень у колонії та притягнення до встановленої законом відповідальності винних службових осіб.



Пресслужба прокуратури Львівської області



