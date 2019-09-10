Armani, Gucci, Louis Vuiton: громадяни Туреччини не довезли в Україну брендові речі на 400 тисяч гривень Суспільство | 09-09-2019, 13:35 0 105

Двоє громадян Туреччини прямували до України рейсом «Стамбул-Львів». В аеропорту «Львів» для проходження митного контролю обрали смугу руху спрощеного митного контролю – «зелений коридор».

Під час огляду багажу одного з цих пасажирів працівники митниці виявили товар, обсяги якого перевищують неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України, а саме 30 светрів відомих брендів Louis Vuiton, Emporio Armani, Lacoste, Gucci вартістю майже 250 тис. грн. В його компаньйона знайшли 94 светри на суму понад 166 тис. гривень.

В такий спосіб громадяни Туреччини порушили встановлений Митним кодексом України порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю, тобто намагалися перемістити товар, що підлягає оподаткуванню при ввезенні на митну територію України.

Товар вилучено, справи скерують до суду.

Раніше у Львівському аеропорту митники вилучили у громадянина України брендових речей на майже 600 тис. гривень.



