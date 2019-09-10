НА БУКОВИНІ ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ 4-ТЕ АВТО, ЩО БУЛО ВИКРАДЕНЕ НА ТЕРИТОРІЇ ЄС Суспільство | 09-09-2019, 13:39 0 112



За перші сім днів вересня, на кордоні з ЄС прикордонники Чернівецького загону затримали та передали працівникам Національної поліції чотири автомобілі, що знаходилися у міжнародному розшуку.

Крім, двох «Audi» та «Jaguarа», цими вихідними, 7 вересня, в пункті пропуску «Порубне» прикордонники виявили ще й викрадений автомобіль марки «Renault». Автомобілем німецької реєстрації, яким намагався покинути Україну, пересувався 19-річний буковинець. Під час проходження прикордонного контролю охоронці кордону з’ясували, що легковик 2011 року випуску з середини жовтня 2018 року знаходиться у міжнародному розшуку за ініціативи правоохоронців Німеччини.

Для подальших процесуальних дій автомобіль охоронці кордону передали співробітникам Національної поліції в Чернівецькій області.



Пресслужба Чернівецького

прикордонного загону



