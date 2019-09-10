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Дали «прикурити»
|Суспільство | 09-09-2019, 13:40
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Працівники Львівської митниці вилучили понад тисячу пачок сигарет.
Днями в пункті пропуску для автомобільного сполучення «Шегині –Медика» під час митного контролю транспортного засобу «ОПЕЛЬ» працівники митниці виявили факт незаконного переміщення сигарет. 1031 пачка сигарет з фільтром містились у акумуляторному відсіку та в дверних стійках транспортного засобу. Їх намагався вивезти до Республіки Польщі 37-річний мешканець Херсонщини, смугою руху «червоний коридор».
Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. За цим фактом складено протокол про порушення митних правил. Сигарети вилучено. Справу скерують до суду, який і визначить покарання.
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