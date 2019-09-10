ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ РЯД ПІДРОБЛЕНИХ ДОКУМЕНТІВ ПІД ЧАС ПЕРЕТИНУ УКРАЇНСЬКО – ПОЛЬСЬКОГО КОРДОНУ Суспільство | 09-09-2019, 13:42 0 131



Під час вихідних днів прикордонники Львівського загону у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Угринів» виявили трьох громадян Туреччини, у яких були підроблені документи. Під час оформлення автобусу марки «Неоплан» на прикордонний контроль троє громадяни Туреччини надали спеціальні паспорти, але у прикордонників виникли сумніви щодо дійсності тих документів, тому експертом з дослідження паспортних документів було проведено дослідження та встановлено, що дані паспортні документи містять ознаки часткової підробки, на що вказують ряд підробок. У цьому ж пункті пропуску був, також виявлений громадянин України з підробленим страховим полісом «Зелена карта».

А у пункті пропуску «Рава - Руська» прикордонники виявили громадянку Республіки Домінікана яка надала на паспортний контроль закордонний паспорт, в якому відсутня в’їзна віза, тому в інспектора виникли сумніви щодо законного її перебування на території України. Під час проведення співбесіди вищевказана громадянка пред’явила e-Візу під час проведення поглибленої перевірки було виявлено, що e-Віза містить ознаки повної підробки. Після чого, жінка пред’явила ще й ID-card громадянки Іспанії, яка також мала ознаки повної підробки.

Усі підроблені документи вилучені та по фактах виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» повідомлено співробітників Національної поліції.



Пресслужба Львівського прикордонного загону



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