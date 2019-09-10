ОГОЛОШЕННЯ! Суспільство | 09-09-2019, 14:24 0 227



Львівський міський центр зайнятості запрошує громадян

для працевлаштування за посадою

бухгалтер

для Дочірнього підприємства «Замок-плюс» ТзОВ «Замок»



(Додаткова інформація у фахівців відділу взаємодії з роботодавцями

або за тел.: 244-79-80, 244-59-91).



