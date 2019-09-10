ПАМ’ЯТКА щодо поводження під час грози та блискавки Суспільство | 09-09-2019, 14:26 0 114



Дії працівника під час грози



Під час грози необхідно переховуватися у приміщенні, а за його відсутності вжити заходів безпеки: всі металеві предмети скласти на відстані не менше 10 м від місця, де намічається перечікувати грозу.

Необхідно знайти безпечне місце на галявині, ділянці молодняку, між деревами, що ростуть не ближче 20 м одне від одного, в горах і на пагорбах ближче до середини схилу. За можливості необхідно розташуватися на ізольованому сухому матеріалі (сушняк, березовий луб тощо).

Під час грози краще не рухатись і особливо небезпечно:

перебувати на вершині гір, горбів і на узліссі;

зупинятися біля струмків , річок, озер;

ховатися під скелями і тулитися до них;

підходити ближче ніж на 10 м до окремо стоячих дерев, стовпів, блискавковідводів, високих каменів;

стояти біля опор і під дротами ліній зв'язку і електромережі, поблизу веж і геодезичних знаків;

перебувати там, де люди або худоба раніше травмувались під час грози, де неодноразово при грозі розколювались дерева. Такі місця постійні лісокористувачі повинні тримати на обліку і інформувати про їх наявність працівників та відвідувачів лісу.



Як уберегтись від убивчої дії блискавки



Найбільше нещасних випадків в грозу (90%) стається в сільській місцевості. Насамперед слід запам’ятати, що блискавка найчастіше б’є в одинокі й високі дерева. Особливо вона полюбляє дуб, який стародавні слов’яни називали «перуновим деревом». Тому не спішіть ховатись під час грози під перше-ліпше одиноке дерево чи невелику групу дерев. Краще пошукати безпечніше місце. А коли це неможливо (навколо відкритий простір), знайдіть якесь заглиблення на поверхні землі і постарайтеся бути якомога меншою мішенню для блискавки, але ні в якому разі не лягайте на землю.

Дуже небезпечно в грозу купатись, плавати в човні чи бути біля води. На рівнині блискавка найчастіше вдаряє в глинистий ґрунт. Під час грози не можна бігти, їхати верхи чи на велосипеді. Якщо гроза застала вас в автомобілі, то сповільніть рух або ще краще – зупиніться і не ставте машину близько високих дерев та ліній електропередач. Залишайтесь в автомобілі – це найбільш безпечне місце під час грози.

Під час грози не слід мати коло себе металевих предметів, радіоприймачів. Вкрай небезпечно користуватися в грозу мобільним телефоном. Його взагалі краще зовсім вимкнути.

В приміщенні у непогоду потрібно щільно зачиняти вікна, адже протяг – це доріжка, якою блискавка у формі кульової блискавки може увійти в кімнату. Тримайтесь подалі від вікон, димоходів і пічок, не торкайтесь електроприладів, труб, батарей опалення та інших металевих пристроїв. Вийдіть з під душа чи ванни. Слід не просто вимкнути, а відключити від електромережі радіоприймачі, телевізори, комп’ютери та інші електроприлади. Блискавка може спокійнісінько увійти у вашу оселю через найменшу щілину у дверях чи вікні, чи просто пройде крізь шибку, вигулькне зі штепсельної розетки або й навіть з телефонної трубки у формі кульової блискавки.

Ознаки удару блискавки – на шкірі потерпілого є бурі знаки входу електрики діаметром до 3-х сантиметрів у вигляді розгалужених червоних ниточок. Загальний стан – опіки, судоми, занепад серцевої та дихальної діяльності, втрата притомності.

Першу допомогу потерпілому від удару блискавки слід надавати негайно безпосередньо на місці випадку і викликати швидку допомогу. Забороняється обкладати його землею, щоб мовляв, «вийшла електрика». Якщо потерпілий непритомний, але дихає, в першу чергу потрібно розстібнути на ньому одяг, положити його на спину і підкласти під шию валик з одягу, щоб створити кращі умови для дихання, давати нюхати нашатирний спирт. Потім слід очистити ротову порожнину від крові, слини, блювотиння за допомогою бинта чи хустинки, навернутої на вказівний палець. На місця опіків накладається синтоміцинова пов’язка. Потерпілого потрібно якомога швидше відправити в лікарню.

Удар блискавки може призвести до зупинки серця. Про це свідчать наступні ознаки: нерухомі, найчастіше розширені зіниці ока, які не реагують на світло, не намацується пульс, відсутні свідомість і дихання. В цьому випадку потрібно негайно почати одночасно робити закритий масаж серця та штучне дихання і продовжувати його до приїзду швидкої допомоги. Повне відновлення серцевої діяльності в цьому випадку можливе лише в лікарняному закладі за допомогою спеціальних апаратів.

70% жертв блискавок – чоловіки. Від удару блискавки у світі в середньому щорічно гине близько 3000 осіб.





Відділ лісових ресурсів, машин та технологій

Львівського ОУЛМГ

