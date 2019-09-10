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Держлісгоспи Львівщини поповнюють бюджет
|Суспільство | 09-09-2019, 15:58
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Податки для держави - один з основних результатів роботи підприємств. За вісім місяців 2019 року державними лісогосподарськими підприємствами Львівської області до бюджетів усіх рівнів сплачено 246,6 млн. гривень податків та зборів.
Найбільше сплачено:
податку на додану вартість (ПДВ) 79,6 млн. гривень
рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів 44,2 млн. грн., з них до місцевих бюджетів сплачено 20,7 млн. грн.
податку на лісові землі до місцевих бюджетів сплачено 5,5 млн. грн.
податку з доходів фізичних осіб сплачено 46,3 млн.грн.
ЄСВ сплачено 56,4 млн. грн.
Найбільшими платниками податків є:
ДП «Бродівське ЛГ» - 43,2 млн.грн.
ДП «Стрийське ЛГ» - 23,0 млн.грн
ДП «Дрогобицьке ЛГ» - 20,0 млн.грн.
ДП «Рава-Руське ЛГ» - 16,8 млн.грн.
ДП «Жовківське ЛГ» - 16,6 млн.грн.
ДП «Радехівське ЛГ» - 16,3 млн.грн
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