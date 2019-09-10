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Як Львівські десантники на Яворівщину на пироги їздили!

Суспільство | 09-09-2019, 21:15Коментарів: 0 0 Переглядів: 91 91    

Як Львівські десантники на Яворівщину на пироги їздили!

Галичани завжди з великою шаною і повагою ставились до захисників України. Найкраще місце за святковим столом, найсмачніший кусень страви – завжди воїну!
Цього року мешканці декількох під львівських сіл у Яворівському районі області запросили до себе у гості на святкування «Великих Обжинків», тобто свята, що вінчує збирання нового врожаю, військовослужбовців окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України зі Львова.
Понад пів сотні воїнів, на чолі із командиром бригади полковником Володимиром Швораком, стали почесними гостями місцевої громади.
Як Львівські десантники на Яворівщину на пироги їздили!

Щороку, наша громада відзначає Свято Подяки Господу за дари землі і шани захисникам, які боронять нашу землю, – говорить голова Вороцівської сільської ради Ірина Перун. – Завдяки нашим воїнам ми можемо жити у мирі і мати можливість збирати хліб. Нехай на цьому святі вони відчують нашу шану та повагу і відпочинуть від небезпечної та нелегкої солдатської роботи. В минулі роки ми долучались допомогою нашим воїнам на Схід. Збирали усім миром волонтерські передачі: їжу, одяг, бронежилети. Зараз бачимо, що наше військо зміцніло і щиро пишаємось українською армією!
Як Львівські десантники на Яворівщину на пироги їздили!

Відзначимо, що десантники з’явились у гості не з порожніми руками. Насамперед, воїни приготували для відвідувачів свята смачне частування, приготовлене у справжніх польових кухнях. Годі казати, що за солдатською кашею та смачним узваром із сухофруктів черга стояла довжелезна.
Смачно готують у війську. Не дивуюсь, що хлопці-десантники такі міцні, як мури фортечні, – говорить мешканець села Карачинів 68-річний пан Михайло. – Бачив по телевізору, що тепер у війську дають набагато більше різних продуктів. І харчуються хлопці, майже як в ресторані. Це є добре. Бо солдат має бути ситий. Тоді він і служитиме добре!
Продемонстрували воїни-десантники й свою бойову спроможність. Перед учасниками свята виступила спеціальна група бійців навчених прийомам бою без зброї. Під оплески гостей, марунові берети показали високий клас бойової майстерності.
В цій групі хлопці, які мають ступінь не нижче кандидатів у майстри спорту з різних видів єдиноборств, – розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника фізичної підготовки та спорту окремої десантно-штурмової бригади солдат-контрактник Андрій Вихованець. – Загалом, нам потрібно близько трьох місяців, щоби навчити солдата бою без зброї, як кажуть, з нуля. Але враховуючи, що до нас приходять хлопці вже із попередньою підготовкою, то ми продовжуємо розвивати їх можливості. Борцям «ставимо» ударну техніку, боксерів навпаки вчимо боротися. За поточний рік спортсмени нашої бригади тричі ставали призерами всеукраїнських змагань із рукопашного бою!
Крім того, військові подбали й про культурну частину свята, доклавшись до організації концерту. Зокрема, на сцені виступили театр танцю 58-го Будинку офіцерів «ЕСКАДА». Були й справжні зірки естради: Народні артисти України Оксана Білозір, Олег Лихач, Мар'ян Шуневич, співачка та волонтер Софія Федина, народні фольклорні колективи Яворівського та Городоцького районів тощо.
Слід додати, що у рамках свята не забули й про чотирилапих помічників воїнів на передовій. До уваги гостей було представлено фотовиставку військового капелана отця Андрія Дуди «ФРОНТОВІ ДРУЗІ»: світлини, зроблені священником під час його поїздок на передову, де українські воїни зображені із своїми улюбленцями. А кінологічна школа « Dog Friend», яка займається, зокрема, дресируванням собак для силових структур, влаштувала показові виступи своїх чотирилапих вихованців.
Почесні гості свята, серед яких й командир ОДШБр полковник Володимир Шворак взяли участь у традиційному ув’язуванні перевесла з пшениці нового врожаю.
Нехай це пшеничне перевесло буде символом нашої щедрості, єдності та достатку, – зазначила господиня свята голова Вороцівської сільської ради Ірина Перун.
Родзинкою святкування став конкурс серед господинь у випіканні знаменитої страви галицької кухні – яворівського пирога. До огляду прискіпливого журі було представлено понад 100 варіантів цього смаколика.
Слід додати, що господині вирішили передати випечені смаколики у подарунок воїнам однієї з механізованих бригад ОК «Захід», яка дислокується на Львівщині. Нещодавно ці воїни повернулись додому після виконання бойових завдань на Сході України, отже домашнє частування буде їм до смаку!
Загалом свято вийшло яскравим і дуже домашнім. Як відзначили бійці-десантники, після напружених бойових місяців на Донбасі такі Галицькі «гостини» стали досить доречні. Адже дозволили відчути себе вдома!
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