Чотирьом звільненим політв’язням обіцяють придбати житло Суспільство | 10-09-2019, 07:35 0 83 Джерело: Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова у програмі "Нині вже" на hromadske



Держава пообіцяла купити квартири звільненим політв’язням: Олегу Сенцову, Олександру Кольченку, Володимиру Балуху та Артуру Панову.



Деталі: Денісова повідомила, що наразі спільно з офісом президента ведеться робота щодо придбання квартир в Києві чотирьом кримським політв’язням. Усі вони згодні лишитись в Києві разом з родинами.



Від конкретних термінів уповноважена утрималась, проте сказала, що це відбудеться найближчим часом.



Коментуючи наступний етап обміну ув'язненими, Денісова додала, що перемовини ведуться.



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Нагадаємо:



7 вересня відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35". Список переданих Україні громадян читайте тут, Росії – тут.

Після обміну президент України Володимир Зеленський подзвонив президенту РФ Володимиру Путіну. За повідомленням ОПУ, сторони підкреслили, що "задоволені результатом виконання домовленостей у рамках першого етапу на шляху до нормалізації діалогу".