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Окрім Богдана, на весіллі "смотрящего" за Мін’юстом були судді і депутати "Слуги народу"

Суспільство | 10-09-2019, 07:37Коментарів: 0 0 Переглядів: 83 83    
Окрім голови Офісу президента Андрія Богдана, у Сен-Тропе на весіллі "смотрящего" за Мін’юстом Андрія Довбенка були також судді, банкіри та депутати від "Слуги народу".

Деталі: Журналісти з’ясували, що на весіллі Довбенка, якому приписують вплив на кадрові призначення та "вирішення питань", зокрема з державними реєстраторами, у виконавчій службі та з продажем арештованого майна, були присутні судді Господарського суду Києва Вікторія Джарти та Олена Чинчин.

Судді заявили, що були на "весіллі подруги", Довбенка не знають і конфлікту інтересів тут немає.

При цьому Господарський суд розглядає справи про борги підприємств, які потім стягують виконавці Мін’юсту, вплив на яких приписують Довбенку.

На вечірці також бачили бізнесмена Павла Фукса, екс-захисницю Віктора Януковича, яка зараз захищає екс-голову одіозного Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка Ольгу Просянюк, заступника голови банку правління ПУМБ Костянтина Школяренка і члена правління Укрсоцбанку Ростислава Матяша.

За даними розслідувачів, чимало українських банків є клієнтами юридичної фірми Довбенка Evris і компанії його дружини Ганни Огренчук LCF.

Також там бачили нових депутатів від "Слуги народу" Миколу Сольського та Олега Семінського, який у минулому очолював приватну компанію "Нафтогазвидобування", коли її акціонером був Нестор Шуфрич.

Серед учасників афтепаті на яхті в порту Сен-Тропе помітили також голову Одеського апеляційного Господарського суду Наталю Богацьку. За даними журналісітів, вона на весіллі була дружкою.


Нагадаємо:

Глава Офісу президента України Андрій Богдан і київський забудовник, "куратор від Зеленського" Андрій Вавриш провели три дні і День Незалежності зокрема у Франції, на весіллі "смотрящего" за Мін'юстом Андрія Довбенко і Анни Огренчук. Гості відпочивали на приватній яхті.
Богдан на публікацію журналістів про його відпочинок заявив, що у вільний від роботи час "їде, куди хоче".
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