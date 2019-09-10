"Мінером" залізничного вокзалу в Києві виявився росіянин Суспільство | 10-09-2019, 07:41 0 63 Правоохоронці встановили особу зловмисника, який "замінував" Київський залізничний вокзал



Дослівно: "Київською місцевою прокуратурою №9 повідомлено про підозру 29-річному громадянину Російської Федерації, який надав неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на залізничному вокзалі міста Києва".



Деталі: Слідством встановлено, що 29 серпня чоловік зателефонував на "102" та повідомив, що вокзал замінований. Правоохоронці, які виїхали на місце події, вибухівки не знайшли.



На даний час правопорушнику повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 КК України, йому загрожує позбавлення волі строком до 6 років.