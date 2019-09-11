На Буковині прикордонники виявили трубопровід для переміщення сигарет Суспільство | 10-09-2019, 13:02 0 96

На кордоні з ЄС прикордонники Чернівецького загону ліквідували трубопровід для переміщення сигарет.



Учора, 9 вересня, близько півночі, прикордонний наряд відділу «Порубне» виявив прим’яту траву поблизу кордону з Румунією. Оглянувши прилеглу місцевість охоронці кордону натрапили на недобудований трубопровід, який пролягав неподалік загороджувального паркану в бік кордону. Прокладені в ґрунті комунікації з каналізаційних труб сягали близько 10 метрів.



Згодом охоронці кордону знайшли й решту матеріалів для подальшого будівництва трубопроводу, які були замасковані неподалік. Крім труб, копачі залишили бухту синьо-жовтої нитки на 120 метрів, за допомогою якої, скоріш за все, мали перетягувати свій товар через кордон.



Аби «познайомитися» з трубопрокладчиками, прикордонники виставили додаткові прикордонні наряди. Вже на світанку, 10 вересня, військовослужбовці затримали двох місцевих жителів Глибоцького району. Останні мабуть планували продовжити роботи над прокладанням майбутнього контрабандного каналу. Адже в автомобілі «БМВ» польської реєстрації, яким прибули хлопці, прикордонники виявили необхідний інвентар.



За попередньою інформацією чоловіки прокладали трубопровід через українсько-румунський кордон для подальшого переміщення сигарет, а можливо й іншого товару до Румунії.



За порушення законодавства з прикордонних питань, одного із затриманих прикордонники притягнули до адміністративної відповідальності.





