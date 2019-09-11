У Львівській області судять чоловіка, який ухилився від призову Суспільство | 10-09-2019, 13:03 0 103



За процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури завершено досудове розслідування стосовно 43-річного жителя Стебника, який підозрювався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.337 КК України (ухилення військовозобов’язаного від навчальних або спеціальних зборів).



Встановлено, що вказана особа перебувала на військовому обліку у Дрогобицько-Бориславському об’єднаному районному військовому комісаріаті.



Проте, попри те, що чоловіка визнали придатним до військової служби, він не прибув до призовної дільниці для відправки на навчальні збори.



Підстав, які б звільняли його від цього обов’язку, у чоловіка не було.



Таким чином він порушив вимоги ч.10 ст.1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».



Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області для розгляду по суті.



Довідково: санкція статті передбачене покарання у вигляді штрафу до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до 6 місяців.







Пресслужба прокуратури Львівської області