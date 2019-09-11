Правоохоронці Львівщини відшкодували до бюджету майже 900 тис грн податків Суспільство | 10-09-2019, 13:05 0 114





За процесуального керівництва прокуратури області, у кримінальному провадженні, досудове розслідування в якому здійснювали слідчі управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області, викрито фізичну особу, яка у минулому році здійснювала ввезення з-за кордону взуття і аксесуарів до нього подрібненими партіями (в межах неоподаткованих норм).



Вказана особа реалізовувала товари у Львові без реєстрації суб’єкта господарювання та, відповідно, надання контролюючим органам податкової звітності.



Такі умисні дії зловмисника призвели до несплати до Державного бюджету України майже 900 тис грн податкових платежів.



Обвинувальний акт стосовно фігуранта за скеровано до суду для розгляду по суті.



Зазначимо, що у ході досудового розслідування заборгованість перед бюджетом повністю погашена (на підставі ч.1 ст.212 КК України – ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).







Пресслужба прокуратури Львівської області





