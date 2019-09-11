Підприємці Львівщини сплатили на понад 294 млн грн єдиного податку податку більше, ніж торік Суспільство | 10-09-2019, 13:10 0 114

Протягом січня-серпня 2019 року фізичні особи-підприємці Львівщини сплатили до місцевих бюджетів 1 313,6 млн.грн. єдиного податку. Це на 294,3 млн.грн., або на 28,8 відс. більше, ніж за той самий період торік (у січні-серпні 2018 року – 1 019,3 млн. гривень). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.

У серпні п.р. до місцевих бюджетів Львівщини від фізичних осіб - підприємців надійшло 232,3 млн.грн. єдиного податку. Порівнюючи з серпнем минулого року такі надходження зросли на 48,7 млн.грн., або на 26,5 відс. (у серпні 2018 року – 183,6 млн.гривень).



