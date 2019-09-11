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«СОНЯЧНЕ» КАМІННЯ
|Суспільство | 10-09-2019, 13:13
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Співробітники Держприкордонслужби продовжують реалізовувати системний комплекс заходів з протидії незаконному переміщенню через державний кордон України контрабандного каміння бурштину.
Сьогодні, в пункті пропуску «Устилуг», що на українсько-польському кордоні, за інформацією співробітників СБУ, прикордонники спільно з митниками зупинили для перевірки три автомобілі. Під час їх огляду правоохоронці виявили майже 28 кілограмів бурштину. Необроблене каміння різного розміру перевозили жителі Волині, приховавши в конструктивних особливостях своїх автомобілів.
Наразі щодо правопорушників складено відповідні документи. Товар разом з автомобілями, як засоби контрабанди, вилучено.
Пресслужба Львівського прикордонного загону
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