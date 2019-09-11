Стабільна робота лісогосподарських підприємств – запорука добробуту працівників

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 11/09/2019 ПУНКТ ПРОПУСКУ «ЛУЖАНКА» НЕ ПРАЦЮВАТИМЕ 11.09.2019...>> Верховний Суд підтримав Львівську прокуратуру, яка вимагала заборонити здійснювати надбудови у будинках без згоди їх мешканців...>> На Сокальщині затримали місцевого наркоторговця. Йому загрожує до 10 років ув’язнення...>> Платникам про порядок заповнення розділу 3 повідомлення за ф. № 20-ОПП...>> Львівська філармонія підготувала для глядачів низку цікавинок до кінця вересня...>> Сьогодні у Львові 10 учасниць із вадами зору змагатимуться за звання «Галицька панянка»...>> Ремонтні бригади ЛМКП «Львівводоканал» продовжують ліквідовувати порив водопроводу: без водопостачання залишається частина Сихівського району...>> Працівники Львівської митниці вилучили фірмове спортивне взуття на суму близько 270 тисяч гривень...>> Комісія ТЕБ і НС доручила голові смт. Рудно протягом 10 днів надати пропозиції щодо вирішення питання водозабезпечення селища...>> В усіх обстежених закладах громадського харчування, які проводять бенкети, фахівці виявили порушення: перевірки продовжені...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«З'єднати мікрорайон Левандівка і Рясне — це пріоритет для міста», — Андрій Садовий...
 >>> 
Андрій Садовий: «Всі, хто організовував, замовляв, виконував провокації, понесуть серйозне покарання»...
 >>> 
А. Садовий про напади на мерію: «Такі речі є недопустимі в нашому місті і в нашій державі»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Чоловіку, який до смерті побив дружину, загрожує до 10 років ув’язнення на Львівщині...
10-09-2019, 13:03  >>> 
Зловмисника, який крав чуже майно та знущався із матері, засудили до 4 років ув’язнення на Львівщині...
09-09-2019, 12:31  >>> 
Серійну крадійку засудили до 2 років 9 місяців неволі на Золочівщині...
06-09-2019, 12:41  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Уряд визначився, як реформувати медичну освіту...
23-08-2019, 07:38  >>> 
Литва закупить таблетки йоду майже на мільйон євро через Білоруську АЕС...
20-08-2019, 08:31  >>> 
Закарпатські митники припинили схему, яка могла формувати необґрунтовані ціни на ліки...
25-06-2019, 21:13  >>> 

Стабільна робота лісогосподарських підприємств – запорука добробуту працівників

Суспільство | 10-09-2019, 14:16Коментарів: 0 0 Переглядів: 133 133    


Державні лісогосподарські підприємства Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства за 8 місяців 2019 року року реалізували продукції на суму 668 млн. грн.
Найбільше продукції реалізували:
ДП «Бродівське лісове господарство» - 94 млн грн;
ДП «Стрийське лісове господарство» - 93 млн. грн;
ДП «Славське лісове господарство» - 52 млн.грн.

Підприємства постійно дбають про покращення соціального стану своїх працівників, чисельність яких перевищує 3100 осіб. Зокрема, впродовж 2019 року відбувається зростання заробітної плати, яка з початку року становить 10510 грн, що на 480 грн більше, ніж за відповідний період 2018 року.

Відділ економіки і фінансів Львівського ОУЛМГ
   Новини по темі: Суспільство
ПУНКТ ПРОПУСКУ «ЛУЖАНКА» НЕ ПРАЦЮВАТИМЕ 11.09.2019...
11-09-2019, 14:31  >>> 
На Сокальщині затримали місцевого наркоторговця. Йому загрожує до 10 років ув’язнення...
11-09-2019, 13:12  >>> 
Платникам про порядок заповнення розділу 3 повідомлення за ф. № 20-ОПП...
11-09-2019, 13:10  >>> 
Працівники Львівської митниці вилучили фірмове спортивне взуття на суму близько 270 тисяч гривень...
11-09-2019, 13:05  >>> 
Комісія ТЕБ і НС доручила голові смт. Рудно протягом 10 днів надати пропозиції щодо вирішення питання водозабезпечення селища...
11-09-2019, 13:02  >>> 
У пункті пропуску «Лужанка – Берегшурань» – регламентно-ремонтні роботи з електропостачання...
11-09-2019, 12:58  >>> 
На Буковині прикордонники затримали мотодельтаплан з сигаретами, що мали переправити в Румунію...
11-09-2019, 12:45  >>> 
   АктуальноАктуально
"Прощавай, немита Московіє": звільнені політв’язні розповіли про свої плани...
07-09-2019, 18:27  >>> 
Обвал будинку в Дрогобичі: з-під уламків витягли тіло жінки...
29-08-2019, 08:49  >>> 
28-му річницю Незалежності України відзначать маршем “Нескорених”...
22-08-2019, 18:35  >>> 
   ПолітикаПолітика
У Північній Кореї випробували "надвелику реактивну установку"...
11-09-2019, 08:44  >>> 
У Росії розповіли про роботу над відповіддю на ракетні випробування США...
11-09-2019, 08:39  >>> 
У Польщі оцінили, як знизиться постачання газу "Північним потоком"...
11-09-2019, 08:35  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Власники дорогих авто повинні сплатити податок 25000 гривень...
09-09-2019, 16:11  >>> 
Гривня починає тиждень зі зміцнення...
09-09-2019, 09:41  >>> 
НБУ дозволив банкам працювати із закордонними паспортами клієнтів...
09-09-2019, 08:44  >>> 
   СуспільствоСуспільство
ПУНКТ ПРОПУСКУ «ЛУЖАНКА» НЕ ПРАЦЮВАТИМЕ 11.09.2019...
11-09-2019, 14:31  >>> 
На Сокальщині затримали місцевого наркоторговця. Йому загрожує до 10 років ув’язнення...
11-09-2019, 13:12  >>> 
Платникам про порядок заповнення розділу 3 повідомлення за ф. № 20-ОПП...
11-09-2019, 13:10  >>> 
   ВладаВлада
"Я, Гончарук Олексій, простий громадянин України", – такими словами майбутній прем'єр-міністр колись представлявся журналістам під час Революції Гідності....
02-09-2019, 08:37  >>> 
Разумков закрив засідання Ради...
30-08-2019, 08:51  >>> 
Путін може помилувати українських політв'язнів - РосЗМІ...
30-08-2019, 01:15  >>> 
   КультураКультура
В Україну зі США повернуть картину, яка була викрадена у часи Другої світової війни...
10-09-2019, 07:40  >>> 
Шанувальників джазу запрошують на безкоштовний концерт співачки зі США...
09-09-2019, 13:47  >>> 
Автори анімаційного серіалу «Книга-мандрівка. Україна» відзняли другий сезон...
30-08-2019, 11:16  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
14:31 ПУНКТ ПРОПУСКУ «ЛУЖАНКА» НЕ ПРАЦЮВАТИМЕ 11.09.2019
13:12 Верховний Суд підтримав Львівську прокуратуру, яка вимагала заборонити здійснювати надбудови у будинках без згоди їх мешканців
13:12 На Сокальщині затримали місцевого наркоторговця. Йому загрожує до 10 років ув’язнення
13:10 Платникам про порядок заповнення розділу 3 повідомлення за ф. № 20-ОПП
13:09 Львівська філармонія підготувала для глядачів низку цікавинок до кінця вересня
13:07 Сьогодні у Львові 10 учасниць із вадами зору змагатимуться за звання «Галицька панянка»
13:06 Ремонтні бригади ЛМКП «Львівводоканал» продовжують ліквідовувати порив водопроводу: без водопостачання залишається частина Сихівського району
13:05 Працівники Львівської митниці вилучили фірмове спортивне взуття на суму близько 270 тисяч гривень
13:02 Комісія ТЕБ і НС доручила голові смт. Рудно протягом 10 днів надати пропозиції щодо вирішення питання водозабезпечення селища
13:01 В усіх обстежених закладах громадського харчування, які проводять бенкети, фахівці виявили порушення: перевірки продовжені

   Анонси
У День Незалежності в Академії сухопутних військ організують день відкритих дверей...
22-08-2019, 18:37  >>> 
Анонс презентації виставки «ОУН: ідея і чин»...
19-08-2019, 19:19  >>> 
Мешканців області запрошують на концерт до дня народження Кузьми Скрябіна – «Шампанські очі»...
14-08-2019, 21:49  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования