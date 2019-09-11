Стабільна робота лісогосподарських підприємств – запорука добробуту працівників Суспільство | 10-09-2019, 14:16 0 133



Державні лісогосподарські підприємства Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства за 8 місяців 2019 року року реалізували продукції на суму 668 млн. грн.

Найбільше продукції реалізували:

ДП «Бродівське лісове господарство» - 94 млн грн;

ДП «Стрийське лісове господарство» - 93 млн. грн;

ДП «Славське лісове господарство» - 52 млн.грн.



Підприємства постійно дбають про покращення соціального стану своїх працівників, чисельність яких перевищує 3100 осіб. Зокрема, впродовж 2019 року відбувається зростання заробітної плати, яка з початку року становить 10510 грн, що на 480 грн більше, ніж за відповідний період 2018 року.



Відділ економіки і фінансів Львівського ОУЛМГ