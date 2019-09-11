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НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ТА СПІВРОБІТНИКИ ПОЛІЦІЇ ЗАТРИМАЛИ ДВОХ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ
|Суспільство | 10-09-2019, 14:16
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В рамках проведення комплексу режимних і контрольних заходів, на межі Закарпатської області та контрольованих прикордонних районів, сьогодні прикордонники Мукачівського загону спільно з співробітниками поліції на стаціонарному посту «Нижні Ворота» виявили та затримали двох осіб без документів.
У ході первинного опитування затримані повідомили, що є громадянами В’єтнаму.
Наразі, для з’ясування усіх обставин правопорушення та мети незаконного перебування на території України, іноземців передано співробітникам міграційної служби.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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