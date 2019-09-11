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НА БУКОВИНІ ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ ЦИГАРКОВИЙ ТРУБОПРОВІД
|Суспільство | 10-09-2019, 14:18
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На кордоні з ЄС прикордонники Чернівецького загону локалізували трубопровід для переміщення сигарет.
Вчора, 9 вересня, близько півночі, прикордонним нарядом відділу «Порубне» виявлено прим’ятість трави поблизу кордону з Румунією. Оглянувши прилеглу місцевість охоронці кордону натрапили на недобудований трубопровід, який пролягав неподалік загороджувального паркану, в бік кордону. Прокладені ґрунтові комунікації з каналізаційних труб, сягали близько 10 метрів.
Згодом стражі кордону знайшли й решту матеріалів для подальшого будівництва трубопроводу, які неподалік були добряче замасковані. Крім труб, копачі залишили бухту синьо-жовтої нитки на 120 метрів, за допомогою якої скоріш за все мали перетягувати свій товар через кордон.
Аби познайомитися з трубопрокладчиками прикордонники виставили додаткові прикордонні наряди. І не дарма, вже на світанку, 10 вересня, вони затримали двох місцевих мешканців Глибоцького району. Останні, мабуть, продовжити роботи над прокладання майбутнього контрабандного каналу. Адже, в автомобілі «БМВ», польської реєстрації, яким прибули хлопці прикордонники виявили необхідний інвентар.
За попередньою інформацією чоловіки прокладали трубопровід через українсько-румунський кордон для подальшого переміщення сигарет, а можливо й іншого товару до Румунії.
За порушення законодавства прикордонних питань, одного із затриманих прикордонники притягнули до адміністративної відповідальності.
Пресслужба Чернівецького
прикордонного загону
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