На Львівщині перевагу надають автомобілям з ЄС Суспільство | 10-09-2019, 15:31 0 114

У серпні цього року працівники Львівської митниці ДФС, з метою вільного обігу, оформили 1995 легкових автомобілів. Найбільше автівок було ввезено з Німеччини (680 одиниць), Польщі (448), Нідерландів (145), США (139) та Литви (125).

Серед них переважають автомобілі виробництва ЄС, США, Японії та Кореї.

Головну перевагу українці надають бензиновим та дизельним машинам, адже ввезено лише 31 електромобіль.

До держбюджету від митного оформлення транспортних засобів скеровано близько 125 млн. гривень.