ЧЕРЕЗ 100 ПАЧОК СИГАРЕТ ЧОЛОВІК ЗАЛИШИВСЯ БЕЗ АВТО Суспільство | 11-09-2019, 09:43 0 80



Учора ввечері в пункті пропуску «Лужанка», що на кордоні з Угорщиною прикордонники спільно з митниками виявили чергову спробу незаконного переміщення через кордон тютюнових виробів. Під час перевірки легкового автомобіля марки «Хонда», який прибув у пункт пропуску під керуванням 55-річного громадянина Угорщини, виходячи з аналізу та оцінки ризиків, у правоохоронців виникла підозра щодо ймовірного перевезення у даному транспортному засобі заборонених предметів чи матеріалів. Відтак, прикордонники вирішили поглиблено оглянути автомобіль. У ході проведеного огляду в передній панелі приладів було виявлено сховок зі 102 пачками сигарет.

Відповідно до чинного законодавства, приховані від прикордонно-митного контролю тютюнові вироби та автомобіль «Хонда» 2006 року випуску вилучили. Сума оцінки конфіскованого майна склала 151 тисячу гривень.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



