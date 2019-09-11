На Буковині прикордонники затримали мотодельтаплан з сигаретами, що мали переправити в Румунію Суспільство | 11-09-2019, 12:45 0 52 ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=CuccOkPmoGE&feature=youtu.be

















Кордон з Румунією залишається найактивнішою ділянкою щодо спроб контрабандистів перемістити тютюнові вироби по той бік держрубежу. При цьому порушники неодноразово намагаються переправляти куриво за допомогою малих літальних апаратів.



Варто зазначити, що місця базування та злету таких апаратів досить важко виявити, адже вони, в переважній більшості, знаходяться у віддалених від кордону районах. Проте проведені співробітниками Держприкордонслужби заходи реагування дозволяють виявляти і таких «винахідників».



Так, сьогодні вночі в ході реалізації інформації оперативних підрозділів, в Новоселицькому районі Буковини, що за 30 км від кордону, викрито місце базування одного з літальних апаратів. У ході пошукових заходів спільною групою з оперативних співробітників Західного регіонального управління, мобільної прикордонної застави «Чернівці» та прикордонників Чернівецького загону затримано чотирьох українців. Вони саме здійснювали підготовку мотодельтаплана до злету.



Крім того, неподалік від місця затримання знаходився автомобіль «ВАЗ», каністри з пальним, GPS-навігатор із заданим маршрутом польоту. Також прикордонники знайшли 6 ящиків сигарет, які правопорушники планували доставити до сусідньої країни за допомогою літального апарату.



По даному факту поінформовані відповідні правоохоронні органи. Наразі триває з’ясування усіх обставин правопорушення, на місці події проводяться слідчі дії.