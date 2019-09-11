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У пункті пропуску «Лужанка – Берегшурань» – регламентно-ремонтні роботи з електропостачання
|Суспільство | 11-09-2019, 12:58
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Протягом 11 та 12 вересня, у пункті пропуску «Лужанка – Берегшурань» Закарпатської митниці ДФС Берегівський РЕМ ПАТ «Закарпаттяобленерго» проводить регламентно-ремонтні роботи з електропостачання.
У зв’язку з цим, тимчасово пропуск автомобілів до Угорщини здійснюватиметься з перебоями до 07:00 по 19:00.
Закарпатські митники радять громадянам з розумінням поставитись до ситуації, і в цей час обрати для перетину кордону, виїзду з України й в’їзду на територію країн Європейського Союзу інші митні пункти пропуску.
ДФС у Закарпатській області
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