У пункті пропуску «Лужанка – Берегшурань» – регламентно-ремонтні роботи з електропостачання Суспільство | 11-09-2019, 12:58 0 48

Протягом 11 та 12 вересня, у пункті пропуску «Лужанка – Берегшурань» Закарпатської митниці ДФС Берегівський РЕМ ПАТ «Закарпаттяобленерго» проводить регламентно-ремонтні роботи з електропостачання.

У зв’язку з цим, тимчасово пропуск автомобілів до Угорщини здійснюватиметься з перебоями до 07:00 по 19:00.

Закарпатські митники радять громадянам з розумінням поставитись до ситуації, і в цей час обрати для перетину кордону, виїзду з України й в’їзду на територію країн Європейського Союзу інші митні пункти пропуску.

ДФС у Закарпатській області

