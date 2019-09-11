Працівники Львівської митниці вилучили фірмове спортивне взуття на суму близько 270 тисяч гривень Суспільство | 11-09-2019, 13:05 0 137

Працівники Львівської митниці ДФС вилучили понад 140 пар нового спортивного взуття. Товар намагалися ввезти в Україну через пункт пропуску «Шегині - Медика» мешканці Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Увагу митників привернули два мікроавтобуси, які рухалися смугою «зелений коридор». Тож після ретельного огляду в багажних відділеннях авто знайшли господарські сумки, де були сховані незадекларовані речі: 88 пар жіночих та 53 пари чоловічих кросівок «NIKE». Вартість вилученого ‒ майже 270 тисяч гривень, що значно перевищує неоподатковувану норму переміщення товарів через митний кордон України.

За цими фактами складено протоколи про порушення митних правил, передбачених ст. 471 Митного кодексу України. Справи скерують до суду.

