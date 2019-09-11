На Сокальщині затримали місцевого наркоторговця. Йому загрожує до 10 років ув’язнення Суспільство | 11-09-2019, 13:12 0 62



За процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури слідчими Сокальського відділення поліції, за оперативного супроводу управління протидії наркозлочинності у Львівській області, задокументовано декілька фактів виробництва, зберігання та збуту опію ацетильованого.

Встановлено, що забороненим товаром торгував 56-річний раніше судимий житель Червонограда.

Під час обшуку дачного будинку фігуранта виявлено та вилучено макову солому, насіння маку, шприци з вмістом речовини, схожої на опій, канабіс, 44 рослини конопель, хімічну речовину, необхідну для виробництва опію та грошові кошти, отримані від незаконної діяльності.

Підозрюваного затримано в порядку ст.208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Надалі, слідчим суддею Сокальського районного суду підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб із правом внесення 155 тис грн застави.

Також призначено відповідні експертизи.

За скоєне правопорушнику загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.



Пресслужба прокуратури Львівської області