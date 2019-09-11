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ПУНКТ ПРОПУСКУ «ЛУЖАНКА» НЕ ПРАЦЮВАТИМЕ 11.09.2019
|Суспільство | 11-09-2019, 14:31
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Сьогодні 11 вересня 2019 року, міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Лужанка - Бурегшурань», що на кордоні з Угорщиною, не працюватиме у зв’язку з поломкою на лінії електропередачі.
Просимо громадян, які планують поїздки за кордон, врахувати дану інформацію та, по можливості, перетнути кордон в інших пунктах пропуску.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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