ПУНКТ ПРОПУСКУ «ЛУЖАНКА» НЕ ПРАЦЮВАТИМЕ 11.09.2019 Суспільство | 11-09-2019, 14:31 0 46

Сьогодні 11 вересня 2019 року, міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Лужанка - Бурегшурань», що на кордоні з Угорщиною, не працюватиме у зв’язку з поломкою на лінії електропередачі.

Просимо громадян, які планують поїздки за кордон, врахувати дану інформацію та, по можливості, перетнути кордон в інших пунктах пропуску.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



