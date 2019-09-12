На Донеччині правоохоронці зі складу Об’єднаних сил ліквідували нарколабораторію Суспільство | 11-09-2019, 16:44 0 125 ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=qxJvOyTkn84&feature=youtu.be





Протягом липня-серпня, а також вересня цього року, за оперативною інформацією прикордонників, під процесуальним керівництвом військової прокуратури Об’єднаних сил спільно з представниками Управління служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях та територіального управління Державного бюро розслідувань, задокументовано незаконну діяльність групи осіб по виготовленню та збуту психотропної речовини метамфетамін та інших сильнодіючих наркотичних речовин.



Протягом вказаного періоду громадянин України 1981 року народження за місцем проживання в місті Добропілля створив саморобну хімічну лабораторію, за допомогою якої виготовляв психотропну речовину метамфетамін. Незаконно вироблену продукцію чоловік передавав одному з працівників ДСНС, який в подальшому здійснював розповсюдження психотропів.



Учора, під час чергової спроби збуту незаконно виготовлених психотропних речовин, чоловіка затримано. Під час обшуку в автомобілі та кишенях затриманого виявлено грошові кошти, отримані від незаконного збуту психотропної речовини, речовину рослинного походження, схожу на канабіс, пристрій для вживання наркотичних засобів, паперовий згорток з порошкоподібною речовиною білого кольору.



Під час обшуку за місцем проживання організатора протиправної діяльності, за допомогою інспектора-кінолога зі спеціальним собакою, виявлено та вилучено 13 фасованих порцій метамфетаміну, 3 згортки - закладки метамфетаміну, обладнання для виготовлення психотропних та наркотичних засобів, 6 коробок з наркотичною речовиною рослинного походження, кущі марихуани, грошові кошти в сумі 45 тисяч гривень, отримані від збуту наркотичних засобів, та 55 пластин таблеток, що містять психотропні речовини.



За оперативними даними, зазначені незаконні операції приносили учасникам схеми близько півмільйона гривень на місяць. Провадження в справі за ч. 2 статті 307 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» триває. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.