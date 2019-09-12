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З початку року до місцевого бюджету надійшло 35,9 млн грн податку на нерухоме майно від платників податків Галицького управління

Суспільство | 11-09-2019, 18:34Коментарів: 0 0 Переглядів: 132 132    

Платники податків, які перебувають на обліку в Галицькому управління Головного управління ДПС у Львівській області, протягом січня-серпня 2019 року сплатили до місцевого бюджету 35,9 млн.грн. податку на нерухоме майно.
У серпні 2019 року платники податків сплатили до місцевого бюджету 2,7 млн.грн. податку на нерухоме майно.
Від платників Галицького управління до місцевого бюджету надійшло 930731,4 тис грн податку на доходи фізичних осіб
З початку 2019 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні ГУ ДПС у Львівській області, сплатили до місцевого бюджету України 930731,4 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб.
У серпні 2019 року платники податків сплатили до місцевого бюджету України 112277,1 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб.
Платники податків Галицького управління сплатили з початку року майже 1735,1 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
Платники податків Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області сплатили протягом   січня - серпня 2019 року майже 1735,1 млрд. грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ).
У серпні 2019 року платники податків сплатили 210,8 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Слід нагадати, що відповідно до Закону України від 23 листопада 2018 року №2629-VIII „Про Державний бюджет України на 2019 рік”, із змінами та доповненнями (далі - Закон), який набрав чинності з 1 січня 2019 року, розміри мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму змінені. Відповідно, ці показники вплинули на оподаткування.
У Законі вказано:
- мінімальна заробітна плата: у місячному розмірі з 1 січня складає 4173 гривні, у погодинному розмірі з 1 січня - 25,13 гривні;
- прожитковий мінімум на одну особу в місяць у 2019 році з 1 січня становитиме 1853, з 1 липня - 1936, з 1 грудня - 2027 гривень;
- мінімальна сума ЄСВ з 1 січня - 918,06 грн. (4173 х 22 %);
Отже, мінімальна сума єдиного внеску у розрахунку на квартал у 2019 році становить 2754,18 грн. (918,06 грн. х 3 місяці).
Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску на 2019 рік становить з 1 січня 2019 року - 62595,00 грн. (4173 х 15).
Наголошуємо, що єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.
Не сплачують за себе ЄСВ підприємці (незалежно від системи оподаткування), які належать до осіб з інвалідністю, отримують пенсію за віком або досягли віку, визначеного ст.26 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та отримують відповідно до Закону пенсію або соціальну допомогу.
Близько 224 млн грн податку на прибуток сплатили до Зведеного бюджету України підприємства Галицького управління
З початку 2019 року платники податків, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні Головного управління ДПС у Львівській області, сплатили до Зведеного бюджету України 224018,7 тис. грн. податку на прибуток підприємств.
У серпні 2019 року платники податків сплатили до Зведеного бюджету України 35060,1 тис. грн. податку на прибуток підприємств.
Платники податків Галицького управління за вісім місяців 2019 року до місцевого бюджету сплатили майже 286 млн грн єдиного податку
Протягом січня - серпня 2019 року платники податків, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні Головного управління ДПС у Львівській області, сплатили до місцевого бюджету 285629,8 тис. грн. єдиного податку.
У серпні 2019 року платники податків сплатили до місцевого бюджету України 53654,7 тис. грн. єдиного податку.
На підтримку армії платниками податків Галицького управління перераховано 134402,2 млн. грн. військового збору
Протягом січня - серпня 2019 року платники податків Галицького управління Головного управління ДПС у Львівській області сплатили до Державного бюджету України 134402,2 тис. грн. військового збору.
У серпні 2019 року платники податків сплатили до державного бюджету 16956,9 тис. грн. військового збору.
Це свідчить про високу відповідальність і сумлінність платників податків, які зобов’язані перераховувати з доходів фізичних осіб 1,5% військового збору на потреби армії, для підтримки обороноздатності держави та встановлення миру.
Нагадуємо, що усі доходи громадян, з яких сплачується податок на доходи фізичних осіб, підлягають оподаткуванню військовим збором. Платниками збору також є фізичні особи - підприємці, крім тих, що обрали спрощену систему оподаткування.
Понад 44,5 млн грн акцизного податку надійшло від платників податків Галицького управління до місцевого бюджету
Протягом січня - серпня 2019 року платники податків Галицького управління Головного управління ДПС у Львівській області, які реалізовують підакцизну продукцію, перерахували до місцевого бюджету України 44505,7 тис. грн. акцизного податку.
У серпні 2019 року платники податків сплатили до місцевого бюджету 6175,3 тис. грн. акцизного податку.
Завдяки заходам щодо погашення податкового боргу у Галицькому управлінні до Зведеного бюджету України надійшло 14,3 млн гривень
Галицьким управлінням Головного управління ДПС у Львівській області протягом січня-липня 2019 року вжито заходи з погашення податкового боргу. За результатами проведеної роботи забезпечено надходження коштів до Зведеного бюджету України в сумі – 14209,7 тис. грн., в т.ч. до Державного бюджету України – 10811,2 тис. гривень.
11216 адміністративних послуг отримали з початку 2019 року платники податків Галицького управління
З початку 2019 року Центрами обслуговування платників Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області надано 11216 адміністративних послуг, а саме:
- 5384 громадянам видано картки платника податків, внесено до паспорта громадянина України (у формі книжечки) дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків;
- 1241 громадянам видано відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків;
- 1381 суб’єктам видано довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами ДПС;
-216 суб’єктам господарювання зареєстровано реєстратора розрахункових операцій;
- 2543 суб’єктам господарювання зареєстровано книги обліку розрахункових операцій;
- 451 суб’єктам господарювання зареєстровано розрахункові книжки.
Для оперативного розв`язання проблемних питань, що виникають у платників податків та громадян, працює приймальня громадян. Прийом громадян проводиться відповідно до графіка.
Майже 627139,8 тис грн з початку 2019 року надійшло до державної казни податку на додану вартість від платників Галицького управління
Суб’єкти господарювання у січні - серпні 2019 року, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні  ГУ ДПС у Львівській області, сплатили до Державного бюджету України 627139,8 тис. грн. податку на додану вартість. Відшкодовано 210712,4 тис. грн. ПДВ на розрахункові рахунки платників.
У серпні 2019 року платники податків Галицького управління сплатили до державного бюджету 80848,3 тис. грн. податку на додану вартість.

Начальник Галицького управління
ГУ ДФС у Львівській області Андрій КОБІЛЬНИК

Грицевич М.М. Тел.: 297-31-89
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