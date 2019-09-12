На Закарпатті платники спрямували до бюджету 2,9 млрд грн єдиного внеску Суспільство | 11-09-2019, 18:35 0 119

Упродовж січня-серпня цього року платники податків Закарпатської області сплатили 2,9 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Порівняно з січнем-серпнем 2018 року приріст надходжень із цього платежу склав 473,5 млн грн або на 19,3% більше.

У серпні 2019 року платники сплатили 328,8 млн грн ЄСВ, що на 45,3 млн грн більше, ніж у серпні торік.

Принагідно нагадуємо, що суб’єкти господарювання, які використовують працю найманих працівників, при нарахуванні (виплаті) доходу, в тому числі заробітної плати, на користь платників податків, зобов’язані сплачувати нараховані за відповідний календарний місяць суми єдиного внеску не пізніше 20 числа наступного місяця.

За порушення порядку нарахування, обчислення і строків сплати ЄСВ до платника застосовуються фінансові санкції та пеня. У разі несвоєчасної сплати, або не в повному обсязі ЄСВ, посадові особи платників єдиного внеску несуть адміністративну відповідальність.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

