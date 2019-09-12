На Донбасі три добробати віддали зброю Національній поліції – МВС Суспільство | 12-09-2019, 06:50 0 112

Джерело: прес-служба Національної поліції України.



Дослівно: "Бійці батальйонів ім. Шейха Мансура, ОУН та 8-го батальйону Української добровольчої армії прийняли рішення добровільно передати залишки зброї поліцейським".



Деталі: Повідомляється, що процес передачі озброєння офіційно зафіксований. Він відбувся за участі керівництва Нацполіції, поліції Донецької області, Служби безпеки України, командування добровольчих підрозділів.



У прес-службі МВС додали, що перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін подякував добровольцям за віддану службу українському народу та відзначив, що ця зброя служитиме для надання відсічі збройній агресії РФ та захисту країни.





МВС України

Зазначимо, що за даними УП, перший заступник голови НПУ генерал поліції другого рангу В'ячеслав Аброськін, який очолював кримінальну поліцію, і ще двоє заступників голови НПУ, написали заяви про відставку і були звільнені.[b][/b]